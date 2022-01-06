Ülkemizde bir dönem Bursaspor 'da da oynayan ve transferde ismi Galatasaray ile anılan Cedric Bakambu, hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Foot Mercato'ya konuşan Bakambu, Avrupa'ya geri dönmek istediğini dile getirerek, " Avrupa'ya geri dönmek istiyorum. hayatımda değişen çok şey oldu. Bugün, sportif mücadeleyi tercih ediyorum, yalan söylemeyeceğim. Çok seyahat ettim, çok tecrübe kazandım. Şu anda Avrupa'da tamamen sportif bir proje arıyorum." ifadelerinde bulundu.

"Bekleyip, göreceğiz"

İsminin birçok takımla anıldığını dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, transfer olmayı istediği bir takım olup olmadığı sorusuna, "Benimle sözleşme imzalamak isteyen kulübe bağlı. İlişkilere çok önem veriyorum, bu önemli. Yönetim tarafından, özellikle de teknik personel tarafından istendiğimi hissetmek istiyorum. Bir takımda teknik direktörün görüşünün çok önemli olduğunu biliyoruz. Sportif mücadelede aradığım şey bu açıkçası. Bekleyip, göreceğiz. Bende haberleri okuyorum ismim birçok takımla anılıyor." sözleri ile cevap verdi.

"Barcelona ile anılmak gurur verici"

İsminin Barcelona ile transfer iddialarına karışması hakkında ise Bakambu, "Barça ile anılmak elbette gurur verici. Bunu motivasyon kaynağı olarak alıyorum, beni performans göstermeye itiyor. Çin'deki çalışmamın karşılığını aldığımı kanıtlıyor. Dünyanın öbür tarafında olmama rağmen, Avrupa takımları hala Cedric Bakambu'yu düşünüyor ve benim için bu, çalışmamın meyvesi." sözlerini dile getirdi.

"Şimdi, karar vermem gerekecek"

Birçok kulüp ile görüşme halinde olduğunu da dile getiren Bakambu, "Evet çok fazla bağlantım oldu. Şimdi, karar vermem gerekecek ve nasıl olacağını göreceğiz. Bu konuda doğru kararı vermeyi umuyorum, çok da endişelenmiyorum. İstediğimi yaptığım sürece hayal kırıklığına uğramam." dedi.

En son Çin ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu, bir dönem ülkemizde Bursaspor'da da forma giymiş ve ardından İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olmuştu.



