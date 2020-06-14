Galatasaray’ın ligde deplasmandaki 4. mağlubiyeti

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı ile birlikte Süper Lig’de bu sezonki 13. deplasman maçına çıktı ve 4. yenilgisini aldı.

14 Haziran 2020, Pazar 23:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın ligde deplasmandaki 4. mağlubiyeti

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu müsabaka ile birlikte ligde bu sezonki 13. dış saha maçına çıktı. Aslan bu sonuçla ligde deplasmandaki 4. yenilgisini aldı. Cimbom ayrıca söz konusu mücadelelerde 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray, deplasmanda oynadığı 13 müsabakada 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar ayrıca Süper Lig’de bu sezon aldığı 5 mağlubiyetin 4’ünü deplasmanda yaşadı.

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