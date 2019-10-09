Bursaspor'un eski teknik direktörlerinden Paul Le Guen, ülkesi Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Parisien ile gerçekleştirdiği röportajda vatandaşı Laurent Blanc'ın Galatasaray'dan aldığı teklifi duyurdu. Hâlihazırda Le Havre'ın başında bulunan deneyimli teknik adam, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Laurent Blanc'ın şu anda kulüpsüz olmasına şaşırıyorum. Türkiye'de çalışırken kendisiyle görüşmüştüm. O dönemde Galatasaray'la temas hâlindeydi. Bana o görüşmemizde yalnızca takım çalıştırmış olmak için bir kulübe gitmek istemediğini söylemişti. Kendisini şimdiye dek önemli kulüpler istedi. Artık iş bulması için sürüklenmesi gerekmiyor."

Paris Saint Germain'deki görevinden 2016 yazında ayrılan ve o gün bugündür kendisine kulüp bulamayan Blanc, 2017 yazında Cim Bom'un gündemine gelmiş ancak Dursun Özbek yönetimi en nihayetinde Igor Tudor'la yola devam etme kararı almıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler