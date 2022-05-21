Mısırlı oyuncu yedek başladığı maçta 69'da Batefibi Gomis'in yerine oyuna girdi. Genç forvet karşılaşmanın 77. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun asistindefileleri sarstı ve Sarı-Kırmızılı takımı yenilmekten kurtardı.

Bu sezon ligdeki 7. golünü kaydeden Mohamed 25. haftada Kayserispor ile1-1 kaldıkları mücadeleden sonra ilk kez gol sevinci yaşadı. Mohamed attığı 7 golün 4'ünü sonradan oyuna girdiği maçlarda kaydetti.

Mısırlı oyuncu maçın ardından, "Kendi açımdan mutlu değilim. Gelecek sezon daha iyi olmalıyım. Sakatlıklar yaşadım. Diğer arkadaşlar daha iyiydi. Fırsat bulamadığım zamanlar oldu. Bu sezonu unutmamız lazım. Hiçbir şekilde hatırlamak istemiyoruz. Mutluyum, 1 gol attım. Gelecek sezona iyi başlarız umarım. Şu an bulunduğumuz pozisyon nedeniyle de çok mutsuzuz" dedi.