Ancak Cengiz'in böyle bir girişimde bulunmadığı, kulüpten başka bir ismin, Cengiz adına Divan'a dilekçe verdiği öğrenildi.

Hamamcıoğlu ile Hunca birleşti

29 Mayıs'ta gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi, Galatasaray camiasında dengeler değişmeye devam ediyor. Son olarak başkan adaylarından Tuncer Hunca, bir diğer aday Eşref Hamamcıoğlu lehine çekildiğini açıkladı.

Metin Öztürk'ten erteleme tepkisi

Pandemi koşulları sebebiyle Galatasaray'ın başkanlık seçiminin ertelenme ihtimali, adaylardan tepki gördü. Metin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimleri Eylül’e ertelemeyi planlayanlar, Galatasaray’ımıza onarılmaz yaralar açacaktır. Plaj var, sandık yok zihniyeti kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Burak Elmas: Adalet peşindeyiz

Ekibini ve projelerini tanıtmaya devam eden başkan adayı Burak Elmas, sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Sporun her alanında, adalet ve evrensel hukuk ilkeleri önceliğimiz olacak. Haksızlıklara karşı mücadele edeceğiz" paylaşımını yaptı.











