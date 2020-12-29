Galatasaray'da Fatih Terim'in yıllardır üzerine titrediği 2000 doğumlu gruptan 3 futbolcu bu sezon kiralık olarak gittikleri takımlarda performanslarıyla dikkat çekiyor. İstikrarlı şekilde forma giymeye başlayan Yunus Akgün, Atalay Babacan ve Abdussamed Karnuçu kendilerini gelecek sezona hazırlıyor... TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da son haftalarda formayı kapan genç kanat oyuncusu Yunus Akgün, 13 maçta attığı 4 gol ve 1 asistlik performansı ile dikkat çekiyor. Sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralanan Atalay Babacan takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Son haftalarda 11'deki yerini garantileyen orta saha oyuncusu şimdiden 9 maçta forma giydi ve 1 gol atmayı başardı.

Terim'in gözü onlarda

Yunus ve Atalay gibi büyük beklentilerin olduğu bir diğer isim ise ön libero ve stoper pozisyonunda oynayabilen Abdussamed Karnuçu. 20 yaşındaki oyuncu, Ergün Penbe'nin çalıştırdığı 2. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu forması giyiyor. Bu sezon 16 maçta görev alan Abdussamed ayrıca 2 gollük performansıyla takımına önemli bir katkı sağladı.

Yakup Çınar