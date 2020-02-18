Gelecek sezonlarda da Galatasaray formasını giymek istediğini açıklayan Mario Lemina ve Henry Onyekuru için yönetim çalışmaları hızlandırdı. Yönetim, Lemina için Southampton, Onyekuru için ise Monaco ile görüşmeleri sürdürüyor. Lemina’yı sezon başında bir yıllığına kiralayan sarı-kırmızılı kulüp, 16 milyon Euro satın alma bedelini düşürmeye çalışıyor.

Onyekuru ise ara transfer döneminde 6 aylığına kiralanırken, Nijeryalı forvetin sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Monaco’nun sezon başında 13,5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Onyekuru için en az 13 milyon Euro istediği öğrenildi. Bu bedeller Galatasaray’ın bütçesine fazla gelirken, önce bonservis ücreti düşürülmeye çalışılacak, olmazsa tekrar kiralama formülü masaya yatırılacak.

Onyekuru, “Başka bir kulübün oyuncusuyum ama Galatasaray’da kalmak isterim” derken, Lemina ise “Burada en iyisini yapabilmem için her imkan var. Kariyerimi burada sürdürmenin en iyi karar olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yapmıştı. Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıkarken bir gol attı. Onyekuru ise 5 maçta bir asistlik katkı verdi.

Kaynak: Yenişafak