Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yapılan idmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, İM Kayserispor karşılaşması için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın İM Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor.