Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın üç kaptanı Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu, taraftara mesaj gönderdi.

'Sorumluluğu üstümüze alıyoruz'

İlk olarak söz alan Selçuk, oyuncu grubu olarak sorumluluğu üstlerine aldıklarını belirtti ve ''Bu çok takım olarak yaşadığımız bir durum değil. Daha kötüsünü de gördük Muslera ile gerçi. Bundan daha kötüsü olamaz. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üstümüze alıyoruz. İyi skorlar alıp yukarı çıkmak gerekiyor. Bu durumu düzeltecek olan bizleriz. Taraftara söz veriyoruz. Galatasaray'ı layık olduğu yerlere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.'' dedi.

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'Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız'

Bu zor durumdan çıkacaklarını vurgulayan Fernando Muslera, "Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız." diye konuştu.

'5 dakikada böyle maçı veremezsiniz'

Son olarak konuşan Donk ise 'Galatasaray'da oynuyorsanız son 5 dakikada böyle maçı veremezsiniz. Birlik olup bu durumdan çıkartırız. Herkes kendi özeleştirisini yapmalı. Buradan kendine bir şeyler çıkarmalı.' dedi.

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