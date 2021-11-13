Galatasaray 'ın devre arasında güçlendirmek istediği pozisyonlardan biri de kanatlar.Her iki çizgide de görev yapabilecek, hızlı, teknik ve istikrarlı bir oyuncu takviyesi peşinde olan SarıKırmızılılar, Moses Simon, Samuel Kalu ve Dennis Man gibi ses getirecek isimlerle yakından ilgileniyor. Özellikle Man'a olan ilgiyi, teknik patron Fatih Terim geçtiğimiz günlerde bizzat açıkladı. Rumen yetenek için Cim Bom yeni bir teklif paketi hazırlarken, kulübü Parma oyuncuyu bırakmaya bir türlü yanaşmıyor. Galatasaray cephesi bu nedenle gündemdeki alternatif isimlerle de temasları sıcak tutmaya çalışıyor.

Uzun vadeli taksitler

İşte bu oyunculardan biri olan Moses Simon içinNantes'la yapılan ilk görüşmeden olumlu bir sonuç alınamadı. Fransız kulübü, düzenli olarak ilk 11'de forma giyen ve hücumun kilit isimlerinden olan Simon'u elde tutmak istiyor. Listede Galatasaray'a en yakın görünen oyuncu ise Samuel Kalu. Bordeaux'da bu sezon yedek kalan Nijeryalı futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'ın menacer D'Avila vasıtasıyla yaptığı teklife olumlu cevap verdi. Galatasaraylı yetkililer şimdi Bordeaux ile bonservis pazarlıklarına başlayacak .Cim Bom'un planı, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini uzun vadeli taksitlere bölerek alabilmek.

Kerem'e teklifler var

Öte yandan Aslan'ın genç kanat oyuncusu Kerem'e de önemli teklifler geliyor. Sarı-Kırmızılılar, henüz yeni kontrat imzalamayan Milli oyuncuyla Ocak ayında yolları ayırmak zorunda kalabilir. Bu durumda Galatasaray'ın yapacağı kanat takviye sayısının 2'ye yükselme ihtimali bulunuyor.







