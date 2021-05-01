Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılılar'da sakatlıkları geçen Onyekuru ve Yedlin kadroya alındı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Ankara’ya gidecek Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.







