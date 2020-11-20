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Galatasaray'ın kalesinde değişiklik! Fatih Öztürk yeniden 11'de

Galatasaray'da kale zorunlu olarak el değiştiriyor. Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Okan Kocuk’un yokluğunda forma yeniden Fatih Öztürk’e dönecek.

20 Kasım 2020, Cuma 08:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın kalesinde değişiklik! Fatih Öztürk yeniden 11'de

Sivas'tan galibiyetle dönerek milli araya moralli giren Galatasaray'da evdeki hesap çarşıya uymadı! Sivas'ta ilk 11'de olan 5 isim Koronavirüs'e yakalandı, Luyindama ve Etebo milli takımlarından sakat döndü.

B PLANI DİAGNE

Alanyaspor yenilgisinde birçok ismin üzerini çizen Fatih Terim, 3 haftalık galibiyet serisi yakalayan takımında mecburi değişikliklere gidecek. En son Alanyaspor maçında ilk 11'de görev yapan ve kötü performanslarından dolayı kulübeye çekilen Fatih Öztürk, bu karşılaşma ile birlikte kaleyi devralıyor. Koronavirüs'e yakalanan Okan Kocuk'un yokluğunda Fatih sahada olacak. Linnes ve Emre Akbaba'ya da şans verecek olan Terim, Falcao'nun da yetişememesi halinde Diagne'ye fırsat sunacak. (Sabah)

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