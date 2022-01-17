Cim Bom’da Fernando Muslera’nın yaşadığı sakatlık sebebiyle Aslan’ın kalesi dün akşamki Hatay deplasmanında da İsmail Çipe’ye emanetti. Oyunun ilk yarısındaki performansıyla alkış toplayan 27 yaşındaki file bekçisi, başarılı formunu 90 dakikaya yaymayı başaramadı. İsmail, zorlu deplasmanda kalesinde gördüğü tam 4 golle taraftarını üzdü.

Teselli ettiler...

Çipe, karşılaşmanın 43. dakikasında Mame Biram Diouf’un penaltıdan golüne engel olamazken, 62’de Mohammed Kamara ve 79 ile uzatma dakikaların da Saba Lobzhanidze karşısında etkisiz kalıp topun fileleriyle buluşmasını engelleyemedi. Maçın ardından takım arkadaşları gibi büyük üzüntü yaşayan tecrübeli kaleciyi, takım arkadaşları teselli etti.