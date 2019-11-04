Ligde 10 haftada 16 puan toplayan, Şampiyonlar Ligi’nde ise 1 puanla grubun son sırasında yer alan Galatasaray, esas zorlu sürece yeni giriyor. Cim Bom’u, Avrupa’da ve ligde oldukça kritik karşılaşmalar bekliyor. Aslan’ın üst üste oynayacağı 7 maç her iki kulvardaki kaderini çizecek.

3 gün arayla...

Final maratonu Çarşamba günü Santiago Bernabeu’da start alıyor... Sarı- Kırmızılılar, Real Madrid’in karşısına mutlak galibiyet için çıkacak. Dönüşte, sadece 3 gün sonra Fatih Terim’in öğrencileri bu kez Antep deplasmanında, Gaziantep Futbol Kulübü ile kozlarını paylaşacak. Bu maçın ardından liglere milli takım arası verilecek ancak sonrasındaki süreç daha da zorlu geçecek.

Ligde zirveyle oynuyor

22 Kasım’da evinde zirve yarışının favorilerinden Başakşehir’i konuk edecek Galatasaray, 26 Kasım’da Devler Ligi’nde Club Brugge’ü ağırlayacak. Avrupa maçı sonrasında Trabzonspor ile deplasmanda, Alanyaspor’la ise evinde kozlarını paylaşacak Cim Bom, 11 Aralık’ta ise PSG ile Şampiyonlar Ligi’nde son grup maçını oynayacak.

4 maç deplasmanda

Fatih Terim ve oyuncularının 4’ü deplasmanda olmak üzere art arda çıkacağı bu 7 maçta alacağı sonuçlar, hem ligdeki şampiyonluk yolunu netleştirecek hem de Avrupa’daki kaderini belirleyecek. Cim Bom, Devler Ligi’nde ilk iki şansı zor olsa da, en azından 3. sırada grubu bitirip, UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmeyi hedefliyor.

Safa Can Konuksever