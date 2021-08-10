Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray , FFP anlaşmasının son bulması ile birlikte kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Son olarak orta saha Gustavo Assunçao transfer oldu. Galatasaray böylece 14 yabancı sınırına ulaşmış oldu. Süper Lig takımlarının 2021-22 sezonu kadrolarında 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. İlk 11'de ise 8 yabancı oyuncu görev yapabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda uzun süreli sakatlığı bulunan Omar Ellabdellaoui dışında 14 yabancı oyuncu yer almış oldu.

İlgili Haberler Son dakika Galatasaray haberi: Gustavo Assunçao transferi resmen açıklandı





Galatasaray'ın Omar hariç yabancıları:

Muslera

Nelsson

Marcao

Luyindama

Patrick van Aanholt

Yedlin

Sacha Boey

Cicaldau

Morutan

Gustavo Assunçao

Ryan Babel

Feghouli

Mostafa Mohamed

Mbaye Diagne

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın işaret ettiği isimlerden Falcao, Donk, Ozornwafor, Sekidika gibi oyuncular takımdan ayrıldı. Transfer gündemdeki isimlerden Feghouli formayı kaparken Babel, Yedlin ve Mohamed ise kadroda yer aldı.



