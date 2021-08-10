Galatasaray'ın kaç yabancısı var? 14 yabancı limiti doldu...
Süper Lig takımlarının 2021-22 sezonu kadrolarında 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. İlk 11'de ise 8 yabancı oyuncu görev yapabilecek. Kadrosunu yenileyen Galatasaray'da son olarak Assunçao transferini gerçekleşti. Böylece uzun süreli sakatlığı bulunan Omar Ellabdellaoui dışında yabancı oyuncu limiti tamamlandı.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray , FFP anlaşmasının son bulması ile birlikte kadrosunu yenilemeye devam ediyor. Son olarak orta saha Gustavo Assunçao transfer oldu. Galatasaray böylece 14 yabancı sınırına ulaşmış oldu. Süper Lig takımlarının 2021-22 sezonu kadrolarında 14 yabancı oyuncu yer alabiliyor. İlk 11'de ise 8 yabancı oyuncu görev yapabilecek.
Galatasaray'ın mevcut kadrosunda uzun süreli sakatlığı bulunan Omar Ellabdellaoui dışında 14 yabancı oyuncu yer almış oldu.
Galatasaray'ın Omar hariç yabancıları:
Muslera
Nelsson
Marcao
Luyindama
Patrick van Aanholt
Yedlin
Sacha Boey
Cicaldau
Morutan
Gustavo Assunçao
Ryan Babel
Feghouli
Mostafa Mohamed
Mbaye Diagne
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın işaret ettiği isimlerden Falcao, Donk, Ozornwafor, Sekidika gibi oyuncular takımdan ayrıldı. Transfer gündemdeki isimlerden Feghouli formayı kaparken Babel, Yedlin ve Mohamed ise kadroda yer aldı.