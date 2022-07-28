Transfer operasyonlarında gaza basan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için tüm bölgelerde çalışmalarına devam ederken, stoper konusunda hayal kırıklığına uğradı... Marcao'yu, Sevilla'ya gönderen Cim Bom, Brezilyalı futbolcunun boşluğunu doldurmak için adayları belirlemişti. Listenin de üst sıralarında Barcelona'dan Oscar Mingueza ismi yer alıyordu. Fakat bu transfer için Aslan'ın rakibi çoktu.

Ufak pürüzler kaldı

Özellikle İspanya'dan 5-6 takım genç savunmacıyla ilgilenirken, yurt dışından da talipleri olan 23 yaşındaki oyuncu için Celta Vigo'nun transferi bitirmek üzere olduğu iddia edildi. Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Nicolo Schira, İspanyol oyuncu için Celta ile Barça'nın kesin transferi konusunda anlaşmaya vardığını, çok ufak pürüzlerin kaldığını açıkladı. Haberde; Mingueza'nın sonraki satışından da Barcelona'nın pay alacağı belirtildi.

Galatasaray'ın teklifi cazipti!

Daha önce İspanyol basınında çıkan haberlerde de başarılı oyuncunun ülkesinde kalmak istediği ancak Galatasaray'ın da cazip teklifinin kafasını karıştırdığı kaydedilmişti.

Barcelona altyapısında yetişen Mingueza kariyerinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.



