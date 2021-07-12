Karagümrük'ün Senegalli yıldızı Alassane Ndao'ya Ada'dan kanca... İngiltere'nin en köklü kulüplerinden biri olan ve şu anda 2. Lig yani Championship'te mücadele eden Nottingham Forest'in, İstanbul ekibinin 24 yaşındaki yıldızını gözüne kestirdiği öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig 'de 11 gol, 9 asistlik katkısıyla yıldızlaşan başarılı oyuncu için İngilizlerin, Kırmızı-Siyahlılar ile görüşmek istediği kaydedildi.

galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray ve Olympiakos...

Ndao için Galatasaray ve Yunan ekibi Olympiakos'la da temas halinde olan Karagümrük'ün 2 milyon Euro istediği biliniyor. Nottingham Forest'in de bu rakamı İstanbul ekibine ödemeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.