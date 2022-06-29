Galatasaray 'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'un getirilmesi ile transfer çalışmalarına hız kazandıran Dursun Özbek yönetimi, yıldız isimlere yöneldi. Bir süredir adı Sarı-Kırmızılılar ile anılan Joao Mario, kulübü Benfica tarafından sorguya çekildi.

Rui Costa, Joao Mario'yu kulübe çağırdı

Portekiz basınından Record'un haberine göre geçtiğimiz günlerde düğünü olan yıldız futbolcu, düğününün hemen ertesi günü Benfica Başkanı Rui Costa tarafından kulübe davet edildi.

Galatasaray'la görüşmediğini söyledi

Hakkında çıkan Galatasaray haberlerinin sorulduğu Joao Mario, bu iddiaların gerçek olmadığını, menajeri ya da kendisinin Sarı-Kırmızlılar ile hiç temasa geçmediğini söylerken, Benfica'dan ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade etti.

Saygısızca buldu

Öte yandan Portekiz basınında Joao Mario'nun Rui Costa ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin ardından oldukça gergin olduğu, kulüp tarafından izinli olmasına rağmen düğününün hemen ertesi günü çağırılmasını "saygısızlık" olarak gördüğü belirtildi.

Kariyeri boyunca Sporting, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerde forma giyen Joao Mario son olarak geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Benfica ile 45 karşılaşmada görev aldı. 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 29 yaşındaki orta saha, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.









(Ajansspor)