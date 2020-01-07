Son dakika transfer haberi: Sosyal medya hesabından Türkiye'ye geleceğini açıklayan 18 yaşındaki Kosovalı santrfor Oltion Bilalli'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilmişti. Daha önce Galatasaray'ın U17 ve U19 takımlarında görev alan genç futbolcu TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'a transfer oldu.

Transfer yasağı bulunan Balkes, Bilalli'nin altyapıda forma giyeceğini açıkladı. Kosova'lı futbolcu ile transfer yasağı kaldırdığı gibi profesyonel sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Balıkesirspor, transferi kulübün resmi twitter hesabından, ''Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz...'' notuyla paylaştı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzün geleceğini inşaa ediyoruz... Gelecek sezonda A takım kadromuzu güçlendirmek ve uzun yıllar boyunca takımımıza hizmet edecek gençleri takip ediyor ve kadromuza dahil ediyoruz.

Bu sezon için U19 takımımızda oynamak üzere Kosova’dan transfer ettiğimiz yeni oyuncumuz. Oltion Bilalli, takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun.

Oltion Bilalli kimdir?

Oltion Bilalli 2002 doğumlu ve 18 yaşında. Yaklaşık 6 yıldır Galatasaray altyapısında eğitim alan, Kosova'nın en büyük yetenekleri arasında gösterilen 18 yaşındaki Oltion Bilalli, forvet ve kanatlarda görev yapıyor.

'Sergen Yalçın'ın kopyası diyebiliriz'

Balıkesirspor teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, genç futbolcunun oyun tarzının Sergen Yalçın'a benzediğini ifade etti ve ''Kendisini Kosavo'dan takip ediyordum. Bilalli, Galatasaray'ın da gündemindeydi fakat oyuncu tercihini bizden yana kullandı, çok mutluyuz. Bilalli; sol ayaklı ve 10 numara pozisyonda oynuyor. Sergen Yalçın'ın kopyası diyebiliriz.” diye konuştu.