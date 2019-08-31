Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Kolombiyalı defansif orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemini uzun bir süre boyunca meşgul etmişti. 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağı ise Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al Hilal oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ön libero mevkinde görev yapan futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken Flamengo'ya ödenen bonservis bedeli hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Brezilya basınında çıkan haberlerde ise söz konusu meblağın 7,5 milyon euro dolaylarında olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler