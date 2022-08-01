Galatasaray 'ın ön libero listesinde üst sıralarda ismi yazan ve transferi için PSG'yle görüşmeler yapılan Idrıssa Gana Gueye'den kötü haber geldi... Senegalli futbolcu için bir süre önce anlaşma sağlanamayınca transferde rotasını değiştiren Aslan şu anda Lucas Torreira için yoğun mesai harcarken, Gueye'nin de İngiltere'ye gittiği öğrenildi.





Premier Lig ekiplerinden Everton'un, PSG ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ve 32 yaşındaki oyuncunun artık sağlık kontrollerinden geçmek için Merseyside'de bulunduğu iddia edildi.

Transferin detaylar resmen belli olduktan sonra resmi olarak duyurulması bekleniyor.