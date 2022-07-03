Yeni sezon için start veren Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Yeni transferler için girişimlerini sportif direktör Cenk Ergün yönetiminde sürdüren sarı-kırmızılı takım şimdiye kadar iki oyuncuya resmi imza attırdı.

İLK İMZA ABDÜLKERİM'DEN

Sarı-kırmızılılar ilk olarak Konyaspor 'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine kattı. KAP'a yapılan açıklamada Konyaspor'a 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Deneyimli savunmacı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Özbek yönetimi, dün ise Altay'da geçen sezon parlayan isimlerinden Kazımcan Karataş'a resmi imza attırdı.

BOTHEIM'DA SICAK GELİŞME

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Norveçli forvet Erik Botheim'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki santrfor geçtiğimiz aylarda Krasnodar kulübü ile olan sözleşmesini feshederek ayrılmıştı.

TEK TARAFLI FESİH CAS'TA

Skorer'in Rus basınından aktardığı habere göre Krasnodar konuyu yargıya taşıdı. Rus ekibinin, tek taraflı sözleşme feshi dolayısıyla Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurduğu bildirildi. Oyuncunun menajerinin, sözleşme feshinin ödenmeyen maaşlardan kaynaklandığını söylediği belirtildi.

LEEDS UNITED VE RANGERS DA TAKİPTE

Sözleşmesini feshetmesinin ardından şu an boşta görünen genç forvet için şu aşamada içinde bulunduğu durumdan dolayı başka kulüpler harekete geçmekte temkinli davranıyor. Oyuncunun durumunun ne olacağı beklenmeye başlamış durumda. Galatasaray dışında İngiltere'nin Fulham ve Leeds United ile İskoçya'nın Rangers kulüplerinin de futbolcuyu transfer etmek istediği, durumunu yakından takip ettikleri öğrenildi.

FIFA'DAN GEÇİCİ TRANSFER SERTİFİKASI ALACAK

Öte yandan futbolcu da, yeni bir takıma gitmesini mümkün kılacak girişimlere hazırlanıyor. Erik Botheim'in şu aşamada bir kulübe transferini sağlayacak izni almaya çalıştığı değerlendiriliyor. Ancak FIFA'ya başvurarak, geçici transfer sertifikası ile gerekli izni alabileceği belirtiliyor.

AVRUPA'DA 6 MAÇTA 8 GOLE DİREKT KATKI

Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapan Erik Botheim geleceğin çok önemli yıldızı olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Norveçli oyuncu, UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.







