Galatasaray 'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Oliveira'nın ardından 6 numara transferi için girişimlerine hız verdi. Aslan Mourinho'nun kampa almadığı yıldız isim için devreye girdi.

OLİVEİRA İMZALADI

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi için açıklanan ilk isim Portekizli Sergio Oliveira oldu. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz sezon Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan ve bonservisi Porto'da olan yıldız orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Oliveira, Galatasaray'dan yıllık 2.7 milyon euro kazanacak. Galatasaray bonservis bedeli olarak Porto'ya 3 milyon euro ödeyecek.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MOL Fehervar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından transfere dair açıklamalarda bulundu.

Buruk, "Adı üstünde hazırlık dönemi. Bugün de milli takımdan dönen isimlere yer verdik. İki maçtır, yorgun olarak çıkıyoruz maçlara. Günde çift idman yapıyoruz çünkü. Ama bir sonraki maça daha iyi çıkacağız. Şunu söylemek istiyorum, biz üstümüzde taşıdığımız formayla her maça kazanmak için çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.





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Transfer çalışmalarına da değinen genç teknik adam, "Orta sahaya transfer yaptık, Sergio geldi, bir transfer daha yapacağız. Ön bölgeye de transfer yapacağız belki. Görüşmeler sürüyor. Birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor, kadromuz güçlü hale gelecek. Geçen seneden gelen eksikleri görüyoruz, bunları düzelteceğiz. Bu hafta hızlanmamız gerekiyor. Sergio geldi, onu hazırlamaya çalışıyoruz. Bir takımda antrenman yapan birisinin gelmesi bizim için daha iyi. Birçok mevkiide eksiğimiz var, çalışma yapıyoruz." dedi.

DİAWARA GÜNDEMDE

Ntv'nin haberine göre; Galatasaray, Amadou Diawara’yı yeniden gündemine aldı. 6 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, Roma’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.

ROMA'NIN DİAWARA BEKLENTİSİ

Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi. Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma’nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek. Galatasaray, geçen sezon Diawara’nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmış ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna edememişti.

2019-2020 sezonunda Napoli’den 21 milyon Euro bedel ile Roma’ya transfer olan Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Skorer)