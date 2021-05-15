Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'a konuk olacak, aynı Göztepe gibi ligin kaderini belirleyecek. Beşiktaş'ın, Göztepe karşısında kazanması durumunda Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için Siyah-Beyazlılar rakibine kaç fark attıysa, Aslan'ın da Doğu ekibine 3 gol daha fazla atması gerekecek. Yani Kartal, İzmir ekibini 1-0'lık skorla geçerse, Cim Bom, Malatya'yı en az 4 farkla yenmek zorunda.

'40 milyon izleyecek'

Fakat bu heyecan fırtınası öncesinde çok önemli bir istatistik göze çarpıyor. Yeni Malatya bu sezon hiçbir maçta kalesinde 3'ten fazla gol görmezken, 141 maçlık Süper Lig tarihlerinde de hiç 4 farklı mağlubiyet yaşamadı. Üstelik ligde kalmayı garantileyen Doğu ekibi hedefsiz gibi görünse de teknik direktör İrfan Buz, hafta boyunca özel analiz, özel çalışmalarla takımı galibiyete hazırladı ve "80 milyonluk Türkiye nüfusunun 40 milyonu sizi izleyecek" sözleriyle oyuncularının motivasyonunu artırdı.

Güneş'e, Adem tepkisi

Güneş'in milli kadroyu açıklaması sonrasında Yeni Malatya cephesinden Adem Büyük tepkisi geldi. Sarı-Kırmızılılar resmi sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyuncunun fotoğrafını paylaştı ve "Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu, 16 gol, 3 asist, 6 maçın adamı Adem Büyük! Yorumsuz." notunu düştü.

Mini yorum

Rahatlık yok baskı var!

Türkiye'nin gözü bu maçta. Futbolcu milleti sosyal medyada günde 10 kez adını yazıp hakkında yazılanları okuyor. Malatya'dan görüştüğüm oyuncularda net şunu gördüm. Takım baskı altında. Hedefe ulaşmış olmanın rahatlığının aksine ligde kalmak kadar önem veriyorlar bu maça. Kimse kendisine laf gelsin istemez. Hele ki İrfan Buz gibi arkasında kimse olmadan tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelen insanlar hiç istemez. Bu yüzden Malatya son derece motivasyonu yüksek bir şekilde sahaya çıkacak. Yani iddiasız bir takım düşünmesin kimse. Bu arada Ertaç'ın kadro dışı kaldığı iddiaları doğru değil.