Galatasaray Yönetimi ise Fatih hocayla bir kriz daha yaşanmaması adına bu transferleri bitirmek için her yolu deniyor. Son olarak masaya gelen Diagne, Babel ve Luyindama teklifine makul bir bonservis ücretinin de eklendiği öğrenildi.

Başakşehir cephesinin bu teklife vereceği cevap bekleniyor. Galatasaray'la anlaşan İrfan Can, sürecin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Visca'nın ise uzun yıllardır büyük bir takımın formasını giymek istediği biliniyor.