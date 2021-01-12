Galatasaray'ın İrfan Can ve Visca transferinde rakip çıktı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferlerini çok istediğini net şekilde dile getirdiği iki yıldız için Galatasaray Yönetimi'nin girişimleri sürüyor. Tek sorun, Başakşehir Kulübü'nün tamamen takasa sıcak bakmayıp bonservis ücreti de talep etmesi. Ayrıca iki oyuncuya başka talipler de olması, pazarlıkları iyice kızıştırmış durumda.
Galatasaray Yönetimi ise Fatih hocayla bir kriz daha yaşanmaması adına bu transferleri bitirmek için her yolu deniyor. Son olarak masaya gelen Diagne, Babel ve Luyindama teklifine makul bir bonservis ücretinin de eklendiği öğrenildi.
Başakşehir cephesinin bu teklife vereceği cevap bekleniyor. Galatasaray'la anlaşan İrfan Can, sürecin bir an önce olumlu şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Visca'nın ise uzun yıllardır büyük bir takımın formasını giymek istediği biliniyor.