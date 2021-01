Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için artık geri sayımda. Sarı-Kırmızılılar, bugün Başakşehir'le son kez masaya oturacak. Görüşmede Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak yer alacak. Burada Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, kulübün son teklifi iletilecek. Galatasaray Yönetimi, olumlu ya da olumsuz, bugün itibarıyla bu transfer girişimine son noktayı koymaya hazırlanıyor. Eğer İrfan Can girişiminden olumlu sonuç alınamazsa, gündemde bulunan alternatif bazı orta saha oyuncularıyla temas kurulacağı ve kiralık da olsa bu bölgeye bir takviye yapılacağı belirtiliyor. Sakatlığı sebebiyle dün akşamki Süper Kupa maçında forma giyemeyen İrfan Can ise bir an önce anlaşmanın tamamlanmasını bekliyor. Daha önce yönetime, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" diyerek rest çeken İrfan'ın gözü kulağı bugünkü görüşmede olacak.

Metin Karabaş