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Galatasaray'ın ilk transferi ortaya çıktı! Jorman Campuzano

Arjantin basını, Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardığını yazdı. Haberde Sarı-Kırmızılıların bu transfer için Arjantin ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

21 Haziran 2021, Pazartesi 09:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın ilk transferi ortaya çıktı! Jorman Campuzano

Arjantin basınına göre Jorman Campuzano, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu için Burak Elmas yönetimi, 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2023 sezonu sonuna kadar kulübü ile kontratı bulunan Campuzano, Sarı-Lacivertliler ile 62 maçta sahaya çıkarken, 2 gol atıp 1 kez de asist yaptı. Boca öncesinde ise Kolombiyalı oyuncu, ülkesinde Atletico Nacional ile 38 maçta sahadaydı. (Sabah)

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