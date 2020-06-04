Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü idmanında, 11’e 11 hazırlık maçı oynandığı açıklandı. 14 Haziran’daki Çaykur Rizespor deplasmanı için provalarını sürdüren Galatasaray’ın, cumartesi günü de kendi içinde bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Aslan’ın bugünkü idmanı ise düşük tempoda gerçekleşecek.