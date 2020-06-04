Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı
Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran’da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-Kırmızılı ekibin dünkü idmanında, 11’e 11 hazırlık maçı oynandığı açıklandı. 14 Haziran’daki Çaykur Rizespor deplasmanı için provalarını sürdüren Galatasaray’ın, cumartesi günü de kendi içinde bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.
Aslan’ın bugünkü idmanı ise düşük tempoda gerçekleşecek.