Adı Galatasaray ile anılan Steaua Bükreş'in yıldız futbolcucu Olimpiu Morutan'ın transferiyle ilgili menajerinden önemli bir açıklama geldi.

Rumen basınına konuşan Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, "İki hafta önce İspanya'dan biri benimle temasa geçti, bu Avrupa'dan ilk girişimdi" İtalyan basını bu takımın Valecia olduğunu iddia etti.

Olimpiu Morutan'ın menajeri ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri'nden oyuncusu için 10 milyon euro teklif aldıklarını kulüp başkanı Gigi Becali'nin bu teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Morutan'a 15 milyon eurodan aşağıda gelen bir teklifi kabul edilmeyeceği belirtildi.





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25 maçta 18 gole katkı

22 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Valencia ve İnter de ilgileniyor. 2018 yılından beri Steaua Bükreş'te forma giyen Olimpiu Morutan, Rumen ekibiyle bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 6 gol 12 asistlik performans sergiledi.