Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Galatasaray 'ın DeAndre Yedlin ile anlaşma sağlamadan önce gündemine gelen isimlerden Kenny Lala'nın yeni takımı belli oluyor. Yunanistan basınından Sport FM'in haberine göre Olympiacos, Kenny Lala transferi için Strasbourg ile anlaşmaya vardı.

L'Equipe'in haberine göre de bugün Yunanistan'a gidecek oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından yeni kulübü ile 2024'e kadar sözleşme imzalayacak. Strasbourg ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini transfer öncesinde uzatmayan Kenny Lala, bu sezon Fransa Ligue 1'de bu sezon çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.