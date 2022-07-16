Galatasaray'ın ilgilendiği Federico Bernardeschi, Toronto FC'ye transfer oldu!
İtalyan devi Juventus'la yeni sözleşme imzalayan ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni takımı resmen açıklandı. MLS ekibi Toronto FC, Galatasaray'ın da istediği Federico Bernardeschi transferini resmen açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray 'a kötü haber... Juventus'tan ayrılan Federico Bernardeschi ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, İtalyan yıldızı elinden kaçırdı!
Çizme ekibiyle yeni sözleşme yapmayan ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki futbolcu, Amerika Futbol Ligi'ni (MLS) tercih etti. Toronto FC, İtalyan yıldızın transferini resmen açıkladı.
EURO 2020'de İtalya Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonluğu kazanan Bernardeschi kariyerinde 351 maça çıkarken, 70 gol, 43 asistle oynadı.