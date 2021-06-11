Galatasaray kulübünün milli takım paylaşımında transferde ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun da yer alması taraftarları heyecanlandırdı. Hakan Çalhanoğlu bu paylaşıma kalp ile cevap verdi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı sonrası taraftarlar Hakan Çalhanoğlu mu transfer edilecek sorularını sormaya başladı.