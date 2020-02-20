Erling Haaland, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund formasıyla attığı 2 gol sonucunda takımının PSG karşısında oynadığı son 16 turu ilk maçını 2-1 kazanmasını sağlamıştı.

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 7 maçta 10 gol atmayı başaran 19 yaşındaki Norveçli golcünün, toplamda ise bu sezon 29 maçta 39 golü bulunuyor.

Geçtiğimiz ocak ayında Molde’den Salzburg’a transfer olan ve şimdilerde piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösterilen Haaland için Galatasaray’ın zamanında devreye girdiği iddia edilmişti.

beIN SPORT HABER ekranlarında yayınlanan 13.00 Bülteni’nde Cihan Erduran’ın “Bir 15 sene daha konuşur muyuz Haaland’ı?” sorusunu yanıtlayan Raşit Altun, Haaland’ın elden kaçması sürecine de değindi ve "Öyle görünüyor, sakatlık olmazsa konuşuruz. Türk sporseverler için Haaland'ın özel tarafı, Molde'deyken Galatasaray'ın istemesi. 3 milyon euro'yu 3 taksitte vermek istemesi ve kulübün kabul etmemesi” ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun bir başka yıldızı Dybala’nın zamanında Galatasaray’a transferine ilişkin de konuşan Altun, “Galatasaray'a 2 milyon dolara bir oyuncu teklif ediliyor, Arjantin 2. liginde oynarken. Galatasaray istemiyor, sonra Palermo alıyor. O oyuncu da Dybala” dedi.