Cezayir basını, Galatasaray'ın Tunus ligi ekiplerinden Esperance'ta top koşturan Youcef Belaili'yi kadrosuna katmak istediğini iddia etmişti. Sarı Kırmızılılar'ın Ryan Babel'i yedeklemesi için renklerine bağlamayı düşündüğü 27 yaşındaki Cezayirli futbolcunun yeni rotası ise Suudi Arabistan oldu.

Eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın da forma giydiği Al Ahli kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sol kanat mevkiinde forma giyen oyuncuyla 2022 yılına dek sözleşme imzalandığını duyurdu. Belaili, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 28 maçta 6 kez fileleri havalandırırken 10 da asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler