Fransız basını, Olimpik Marsilya ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu yazmıştı. Sarı Kırmızılılar'ın Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun yerine düşündüğü iddia edilen 28 yaşındaki santrfor, ülkesinde yayım yapan Corriere dello Sport gazetesine verdiği röportajda geleceği hakkında konuştu.

Balo, Serie A ekibi Parma'ya gideceğine yönelik dedikoduların sorulması üzerine "Açıkçası gelecek sezon hangi takımda oynayacağıma henüz karar vermiş değilim. Menajerim Mino Raiola ile de geleceğim hakkında herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim. Öncelikle tatile çıkıp biraz dinlenmek istiyorum. Parma'da oynamak mı? Bu, benim için bir onurdur." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler