Dursun Özbek'in Başkan seçilmesinin ardından Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren Galatasaray 'ın orta saha takviyesi için gündemine gelen Joao Mario'da flaş bir gelişme yaşandı.

A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray'ın ilgisinin bulunduğu Joao Mario, teknik direktör Roger Schmidt'in güvenini kazandı ve Benfica'da kalacak.

Kampa katılacak

29 yaşındaki Portekizli futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Benfica'nın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.

Galatasaray iddiaları

Geçtiğimiz gün orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, Joao Mario için resmi transfer teklifinde bulunduğu ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün görüşmeler için Portekiz'e gittiği iddiaları gündeme gelmişti.

Porto akademisinden yetişen Joao Mario daha sonra Sporting Lizbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyeri boyunca Vitoria Setubal, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti. Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon 45 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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