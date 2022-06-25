Katar ekibi Al-Rayyan'dan ayrılması gündemde yer alan ve ismi Galatasaray ile anılan James Rodriguez'de flaş gelişmeler yaşandı.

Gün içinde Katar basınında yer alan habere göre Brezilya ekibi Botafogo, James Rodriguez için Al-Rayyan'a yaklaşık 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu ve kulüpler arasında anlaşma sağlandı.

Avrupa'ya dönmek istiyor

Ancak Kolombiyalı yıldız futbolcu Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ise Avrupa'ya geri dönmek istiyor ve bu nedenle Botafogo'nun teklifini kabul etmedi. Al-Rayyan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan James Rodriguez, diğer tekliflere öncelik veriyor.

Galatasaray iddiaları

Katar ekibi Al-Rayyan ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi devam eden James Rodriguez'in ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılmıştı.

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve verton gibi takımların formasını giyen futbolcu, geçen sezon Katar takımında 14 maçta oynadı ve 4 gol, 7 asist yaptı.



