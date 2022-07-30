Transferde ismi Galatasaray ile anılan Paris Saint-Germain'in tecrübeli futbolcusu Idrissa Gueye'de flaş bir gelişme yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre Everton, PSG forması giyen eski futbolcusu Idrissa Gueye'yi transfer etmek için ilgisini artırmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Frank Lampard, transfer dönemi bitmeden iki orta saha oyuncusunun kadroya dail edilmesini istiyor ve bu sebeple İngliz ekibin 32 yaşındaki Gueye'yi transfer etme ihtimali giderek yükseldi.

Idrissa Gueye transfere sıcak bakıyor

2019'da Everton'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Gueye'nin bu olasılığa istekli olduğuna inanılıyor.

Anlaşmanın şartları henüz kesinleşmedi, ancak oyuncu kiralık transfer yerine iki veya üç yıllık bir sözleşme isterken Everton ise Gueye'nin yaşı göz önüne alındığında daha kısa süreli bir çözüm tercih ediyor.

Yaşı sorun değil

Everton, Gueye'yi 32 yaşında olmasına rağmen Lampard'ın seçeneklerini artıracak ve fark yaratabşilecek bir oyuncu olarak görüyor.

Galatasaray iddiaları

Senegalli futbolcunun ismi orta saha transferi için arayış içerisinde olan Galatasaray ile de anılmıştı. Ancak futbolcunun Sarı-Kırmızılı ekibin teklifini geri çevirdiği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz sezon PSG forması ile 33 maça çıkan 32 yaşındaki Idrissa Gueye, 4 kez gol atıp, 1 kez de asist yapmayı başarmıştı.



