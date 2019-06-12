Beşiktaş'ta iki sezon kiralık olarak forma giydikten sonra Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca'nın adı, bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Geçtiğimiz günlerde formasını giyerken görüntülendiği eski takımı Bahia için de adı geçen Brezilyalı futbolcu, hakkında çıkan dedikodularla ilgili olarak resmi Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

"Bahia camiasına bana gösterdikleri sevgi ve saygı için tüm kalbimle teşekkür ediyorum." diyen 25 yaşındaki 10 numara, "Taraftarlar, takıma geri dönmem için çok sayıda mesaj gönderdi ancak Guangzhou kulübüyle üç yıl daha sözleşmem var. Dolayısıyla Bahia'ya gelmem mümkün değil. Zaten başkan da geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Bahia kulübünün başkanlığını yürüten Guilherme Bellintani, Brezilya'da yayın yapan Radio Sociedade'ye bir hafta evvel verdiği röportajda Talisca'nın geri dönme ihtimaliyle ilgili sorulara şu şekilde yanıt vermişti:

"Bu konuda çok açık konuşacağım. Talisca bizi onurlandıran bir oyuncu ama şu anda en az 60 gün sürecek bir tedavi görüyor. Bunun için Bahia'da çalışan profesyonelleri seçti ve biz de kapımızı kendisine açtık. Onu formamızla görmek güzel. O bir gün bize geri dönecek ama şu an bunun sırası değil. Kulübüyle uzun süreli bir kontratı var, hak ettiği maaşı alıyor. Biz ise bunu karşılayamayız. Bizim de büyük hayallerimiz var ama ayaklarımız yere basmak zorunda."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler