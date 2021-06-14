A Milli Takımın ve Milan'ın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'na teklif yağmaya devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonası için milli takımla Bakü'de bulunan yıldız oyuncu, Milan'da sona eren sözleşmesini henüz uzatmadı.

Geleceği belirsizliğini koruyan Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın yeni sözleşme tekliflerini değerlendirme aşamasında. Şu an için serbest oyuncu statüsünde bulunan milli yıldız, gelecek sezon için başka bir kulübe bedelsiz olarak katılabilir.

Daha önce Serie A ve Premier Lig ekiplerinin de talip olduğu söylenen Hakan Çalhanoğlu'na son talip İspanya'dan geldi.

Diego Simeone yönetiminde Real Madrid ve Barcelona'yı geride bırakarak LaLiga şampiyonu olan Atletİco Madrid, milli yıldıza teklifte bulundu.

Milan 3 milyon net ve 3 milyon Euro bonus teklif etti

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre, Milan'da yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hakan Çalhanoğlu için yıllık 3 milyon Euro net ve 3 milyon Euro bonus teklif edildi.

Milan ise Hakan Çalhanoğlu'na yeni kontrat görüşmelerinde 4 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı. Haberde yer alan bilgilere göre, İspanya'ya taşınmayı düşünmeyen Hakan, İtalya'da kalarak teklifleri değerlendirmek istiyor.