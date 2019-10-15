Galatasaray'ın gözü, sakatlıkları süren yıldızlarında
Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Falcao, günü tedaviyle tamamladı. Lemina fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Luyindama ise düz koşulara başladı. Aslan, cuma gününe kadar bu 3 yıldızın geri dönüşünü bekliyor.
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında cuma akşamı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
İlk müjde Adem’den
Cim Bom’da Adem Büyük, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Radamel Falcao ise günü tedaviyle tamamladı. Bu isimlerin yanında Luyindama, tedavisinin ardından düz koşulara başlarken, Lemina da fizyoterapistler eşliğinde sahada özel bir antrenman gerçekleştirdi.