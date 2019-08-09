Galatasaray harıl harıl ön liberosunu arıyor... Rotayı İngiltere’ye çeviren Sarı-Kırmızılılar, Premier Lig’de transfer döneminin kapanmasıyla birlikte girişimlere başladı. Ada’da temaslarını sürdüren idari menacer Şükrü Hanedar’ın gündeminde öne çıkan iki isim var. Bunlardan biri Tottenham’da forma giyen Wanyama, diğeri de Chelsea’nin yıldızı Bakayoko... İki futbolcunun da gözden çıkarılmış olması, Aslan’ın iştahını ciddi anlamda kabartıyor. Galatasaray’ın planı, iki ön liberodan birini uygun maliyetle kiralayıp aynı zamanda satın alma opsiyonuna sahip olmak.

Herkesin gözü kulağı Londra’da

Yönetim süreci yakından takip ediyor. Sponsorların da desteğiyle bütçe hazırlanmış durumda. Artık her şey Şükrü Hanedar’ın Londra’dan göndereceği mesaja bağlı. Galatasaray, ön libero ve forvet takviyelerinin ardından, ilk 11’e yapılacak transferleri tamamlamış olacak.

Wanyama Galatasaray’a oldukça sıcak yaklaşıyor. Tottenham’la anlaşma sağlanırsa, transferin gerçekleşmesi yüksek ihtimal.

Bakayoko’nun tercihi İngiltere’de kalmaktan yanaydı. İspanyollar da devreye girdi, ancak Aslan bu transferde güçlü bir konumda.