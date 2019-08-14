Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun transferini bitirmek için uzun bir süredir uğraş veren Galatasaray'la ilgili Rus basınından ilginç bir iddia geldi. Ülkede yayın yapan Match TV adlı televizyon kanalında yorumculuk yapan Nobel Arustamyan, Sarı Kırmızılılar'ın Rusya Premier Ligi'nden iki golcüyü radarına aldığını yazdı.

Arustamyan, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Galatasaray'ın gözlemcilerinin Rostov'un kendi sahasında Krylya Sovetov'u 1-0 yendiği maçta ev sahibi takımın golcüsü Eldor Shomurodov (24) ile konuk ekibin santrforu Aleksandr Sobolev'i (22) izlediğini yazdı. Rus gazeteci, bununla birlikte Shomurodov'un transferinin hem yüksek maliyeti hem de kulübü Rostov'un izin vermemesi nedeniyle bu yaz gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Cim Bom'un izlediği iki futbolcu da 5 haftası geride kalan ligde takımlarına 4'er gol ve 1'er asistle katkıda bulundu. Özbek Shomurodov'un kulübüyle olan kontratı 2024 yazında, Rus Sobolev'inki ise 2021 yılının sonunda bitiyor.

Aleksandr Sobolev

Eldor Shomurodov

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler