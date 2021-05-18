Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ve hatta bir teklif yapıldığı belirtilen Brezilyalı yıldız Paulinho, önümüzdeki yaza kadar sözleşmesinin bulunduğu takımı Guangzhou Evergrande'den ayrılmaya çalışıyor. Kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho, antrenmanlarını Brezilya'da sürdürürken bir yandan da sözleşmesinin feshi adına görüşmelerde bulunuyor.

Brezilya'dan Globo Esporte'nin haberine göre Paulinho, Guangzhou Evergrande ile önümüzdeki yaza kadar olan sözleşmesini feshetmek istiyor. Bu süreçte ise antrenmanlarını ülkesinde Bragantino'nun sahasında yapıyor. Bragantino'nun Paulinho için bir kiralama teklifi sunduğu fakat bu teklifin reddedildiği belirtilmekte.





Galatasaray'ın teklifini düşük buldu

Çin'den ayrılmak isteyen Paulinho'ya en ciddi talibin Galatasaray olduğu aktarılmakta. Fakat Brezilya basını Galatasaray'ın yaptığı teklifin düşük bulunduğunu iddia ediyor. 32 yaşındaki yıldızın ismi Beşiktaş ile de anılmaktaydı.

2015'te 14 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'de eski takımına dönmüştü.