Arjantin ekibi Velez Sarsfield ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Perulu stoper Luis Abram'ın yeni takımı belli oluyor. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan oyuncunun Valencia'ya transfer olacağı belirtiliyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Abram, Celta Vigo ve Galatasaray'dan teklifler alsa da son karar için beklemeyi tercih etti. 25 yaşındaki oyuncunun son kararının ise Valencia olduğu aktarıldı.

Yeni teknik direktör Jose Bordalas'ın talebi doğrultusunda Valencia'nın yaz transfer dönemindeki ilk hamlesinin Luis Abram olduğu aktarılıyor.