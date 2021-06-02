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Galatasaray'ın gözdesi Luis Abram, Valencia yolunda

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Velez'den Perulu stoper Luis Abram'ın Valencia'ya transfer olacağı belirtildi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın gözdesi Luis Abram, Valencia yolunda

Arjantin ekibi Velez Sarsfield ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Perulu stoper Luis Abram'ın yeni takımı belli oluyor. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan oyuncunun Valencia'ya transfer olacağı belirtiliyor. 

Mundo Deportivo'nun haberine göre Abram, Celta Vigo ve Galatasaray'dan teklifler alsa da son karar için beklemeyi tercih etti. 25 yaşındaki oyuncunun son kararının ise Valencia olduğu aktarıldı. 

Yeni teknik direktör Jose Bordalas'ın talebi doğrultusunda Valencia'nın yaz transfer dönemindeki ilk hamlesinin Luis Abram olduğu aktarılıyor. 

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