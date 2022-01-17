Galatasaray 'ın sık sık gündemine gelen isimlerden Layvin Kurzawa'nın kariyerine nerede devam edeceği merak ediliyor. Bu kış, PSG'den ayrılması beklenen Kurzawa için son olarak Manchester City iddiası gündeme geldi.

PSG ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da Kurzawa'nın takımda kalması pek mümkün gözükmüyor. Nitekim Fransız ekibi yaz aylarında daha oyuncu için gelen teklifleri kabul etmişti ki bunların arasında Galatasaray'ın da teklifi yer alıyordu.

Geçtiğimiz günlerde ismi Chelsea ile de anılan Kurzawa için RTL'den gazetesi Baptiste Durieux, bir transfer iddiasında bulundu. Kurzawa'nın sol bek rotasyonu adına Manchester City'ye önerildiği aktarıldı.

Bu öneriye ilişkin henüz olumlu bir yanıt verildiği belirtilmiyor. Nitekim Kurzawa'nın 1 Ağustos'ta 10 dakika oynadığı Lille maçından bu yana herhangi bir maçta forma giymemiş olması City cephesinin olumlu yaklaşma ihtimalini düşürüyor.