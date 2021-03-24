Mostafa Mohamed'in Zamalek'ten transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Saint-Etienne, bu kez umut vadeden bir başka isim İsmail Çokçalış için karşı karşıyalar. Şimdi de Fransız ekibi Saint-Etienne'in Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış'ı kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Le 10 Sport, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Saint-Etienne'in Faslı gelecek vadeden birkaç ismi izlediğini ve 'Bursa'da Bugün' sitesine dayandırdığı habere göre de yetkililerin Türkiye'de Adanaspor - Bursaspor maçını da tribünden takip ettiklerini belirtti. Bursa'da Bugün'e göre Saint-Etienne'in scout ekibinden Julien Cordonnier, deplasmanda 3-0 kazanılan Adanaspor maçında İsmail Çokçalış'ı izledi ve genç oyuncu hakkında notlar aldı.





Fransa'dan 4 kulüp daha

İsmail Çokçalış ile Lens, Metz, Rennes ve Lyon gibi Fransız ekiplerinin de devrede olduğu aktarılmakta.

Galatasaray'da özellikle teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği belirtilen İsmail Çokçalış için Sarı-Kırmızılılar'ın Saint-Etienne ile Mostafa Mohamed transferinden sonra bir kez daha karşı karşıya kalmaları gündemde.

Daha önce TFF 1. Lig'de Bursaspor'dan Fransız Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'a Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy transfer olmuşlardı. TFF 1. Lig'den Fransa'ya Zeki Çelik ve Cenk Özkaçar gibi isimler de transfer edilmişti.