Galatasaray, Mariano'nun ayrılığı sonrası sağ bek transferi için çalışmalarını sürdürürken Omar Elabdellaoui'nin ismi öne çıkıyor. Fakat Sarı-Kırmızılılar, Atletico Madrid'in sağ beki Santiago Arias ile de ilgilenirken oyuncu için Benfica'nın devreye girdiği belirtildi.

Don Balon'un haberine göre Jorge Jesus yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen Portekiz ekibi, Marsilya ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Santiago Arias'ın transferi için çalışmalara başladı.

28 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek, daha önce Portekiz'de iki sezon Sporting forması giymişti.