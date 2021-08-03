Galatasaray 'a Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi için müjdeli haber geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı kırmızılı kulübün maliyeti nedeniyle elinden çıkarmak istediği golcü futbolcuyu birçok kulüp kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Portekiz ekibi Braga başta olmak üzere Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok kulübün Falcao'nun transferi için bilgi aldığı belirtildi.





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Yıllık maaşı 5 milyon euro

Galatasaray Başkanı yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'dan kendisine takım bulmasını istemişti. Sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan 35 yaşındaki futbolcu, 17 Süper Lig maçında 9 gol 2 asistlik performansa imza attı.