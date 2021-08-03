Galatasaray'ın göndermek istediği Falcao, birçok kulübün gündeminde
Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen ve başkan Burak Elmas'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Radamel Falcao için birçok kulüp sıraya girdi. 35 yaşındaki futbolcu için Braga başta olmak üzere Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok kulübün bilgi aldığı öğrenildi.
Galatasaray 'a Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun transferi için müjdeli haber geldi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, sarı kırmızılı kulübün maliyeti nedeniyle elinden çıkarmak istediği golcü futbolcuyu birçok kulüp kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Portekiz ekibi Braga başta olmak üzere Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok kulübün Falcao'nun transferi için bilgi aldığı belirtildi.
Yıllık maaşı 5 milyon euro
Galatasaray Başkanı yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'dan kendisine takım bulmasını istemişti. Sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan 35 yaşındaki futbolcu, 17 Süper Lig maçında 9 gol 2 asistlik performansa imza attı.