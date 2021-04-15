Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da golcü futbolculardan üst üste kötü haberler geliyor. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Galatasaray'da Mohamed de Koronavirüs'e yakalandı. Göztepe maçında en uçta Halil Dervişoğlu oynayacak.

Sakatlıklar ve cezalılarla boğuşan Galatasaray'a bir darbe de Koronavirüs'ten geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, rutin yapılan testlerde bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Mısırlı forvet Mostafa Mohamed olduğu öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncu dün sabah idmandaydı ancak semptom göstermemesine rağmen öğlen yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Babel'in cezalı, Onyekuru ve Falcao'nun sakat olduğu Göztepe maçı öncesi Galatasaray adeta forvetsiz kaldı.

İLK 11'DE OLACAK!

Hücum hattında alternatifi olmayan teknik direktör Fatih Terim, ara transferde takıma katılan Halil Dervişoğlu'na ilk kez İzmir deplasmanında 11'de forma verecek. Geldiği günden beri sadece 4 maçta oyuna sonradan giren Halil, bir anda Aslan'ın tek gol umudu konumuna geldi. (Sabah)